Лето в апреле: в Одессе зафиксированы температурные рекорды

Если март 2024 года был в температурной норме, то апрель больше напоминает конец мая или начало июня.

Так, 11 и 12 апреля были побиты суточные отметки максимальной температуры воздуха в тени: +24,7 и +23,7 соответственно. При этом днем на солнце температура достигает отметки +30 градусов и выше. Отклонения от средней температуры апреля колеблются от +5 до +11 градусов.

Из-за такой жаркой погоды раньше обычного проснулись деревья. В Одессе расцвели фруктовые деревья, магнолии, сакуры и «деревья Иуды».

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В Одессе образовалось целое сообщество любителей встречать рассвет на море, а некоторые горожане уже загорают и купаются.

Напомним, в начале февраля 2024 года среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов. Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей зафиксировали аномальный для февраля температурный рекорд.