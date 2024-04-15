Літо у квітні: в Одесі зафіксовано температурні рекорди

Якщо березень 2024 року був у температурній нормі, то квітень більше нагадує кінець травня або початок червня.

Так, 11 і 12 квітня були побиті добові позначки максимальної температури повітря в тіні: +24,7 і +23,7 відповідно. При цьому вдень на сонці температура сягає позначки +30 градусів і вище. Відхилення від середньої температури квітня коливаються від +5 до +11 градусів.

Через таку спекотну погоду раніше звичайного прокинулися дерева. В Одесі розквітли фруктові дерева, сакури, магнолії та “дерева Юди”.

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В Одесі утворилося ціле співтовариство любителів зустрічати світанок на морі, а деякі городяни вже засмагають і купаються.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року середньодобова температура повітря в Одеській області перевищила норму на 11 градусів. Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів зафіксували аномальний для лютого температурний рекорд.