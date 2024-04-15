Новини Одеси та Одеської області

Літо у квітні: в Одесі зафіксовано температурні рекорди

Літо у квітні: в Одесі зафіксовано температурні рекорди

Цього року квітень з його аномальним теплом переніс одеситів із зими відразу в літо. Сервіси моніторингу погоди вже зафіксували кілька температурних рекордів у нашому регіоні.

Якщо березень 2024 року був у температурній нормі, то квітень більше нагадує кінець травня або початок червня.

Так, 11 і 12 квітня були побиті добові позначки максимальної температури повітря в тіні: +24,7 і +23,7 відповідно. При цьому вдень на сонці температура сягає позначки +30 градусів і вище. Відхилення від середньої температури квітня коливаються від +5 до +11 градусів.

Через таку спекотну погоду раніше звичайного прокинулися дерева. В Одесі розквітли фруктові дерева, сакури, магнолії та “дерева Юди”.

Читайте також: Одеський літній квітень: від сакури до тюльпанів і струменів фонтанів (фоторепортаж)

В Одесі утворилося ціле співтовариство любителів зустрічати світанок на морі, а деякі городяни вже засмагають і купаються.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року середньодобова температура повітря в Одеській області перевищила норму на 11 градусів. Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів зафіксували аномальний для лютого температурний рекорд.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk