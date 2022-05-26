В Измаиле переименуют 100 улиц, названия которых связаны с россией

Всего в Измаиле 359 улиц, переулков, проспектов и других объектов топонимики. Названия сотни из них связаны с россией. Из-за военной агрессии этого государства против Украины, в городе решили провести дерусификацию.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

«Предыдущий анализ названий городских улиц и переулков показал наличие чужого для Украины нарратива. На сегодняшний день топонимический ландшафт Измаила хранит около ста улиц и переулков, названные в честь русских и советских ученых, деятелей культуры, исторических персоналий, военных начальников. Сто объектов – каждая четвертая улица или переулок. Это девяносто имен на карте города. Почему девяносто? Потому что некоторые проспекты и переулки носят одно и то же название. Поэтому у нас сто объектов топонимики, а имен – девяносто. Они не имеют отношения ни к истории Измаила, ни к истории Украины», – пояснил городской голова.

За декоммунизацией пришла дерусификация

Ранее в Измаиле уже проходили массовые переименования. Так, в 2016 году в городе состоялась декоммунизация топонимических названий. Новые имена получили 66 объектов. И уже после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины в Измаиле переименовали проспект Суворова в проспект Независимости.

Учитывая большой объем работ, связанных с переименованием, дальнейший процесс будет проходить последовательно и в несколько этапов:

Сначала специалисты определят список критериев, согласно которым будет создаваться список улиц и переулков для переименования. Далее будет проведен тщательный анализ существующих названий и сформирован перечень объектов для изменения названий. Третий этап предполагает сбор предложений с новыми названиями. Планируется, что улицы будут поделены на несколько групп, по типам наименований. Финальный этап – это утверждение новых названий Измаильским городским советом.

На переименование улиц в Измаиле уйдет несколько месяцев

Андрей Абрамченко поручил городскому управлению культуры и туризма подготовить рабочую группу по организации процесса переименования и распланировать эту работу по времени.

«Причем основная задача рабочей группы носит более технический характер, – отметил мэр. – Она будет аккумулировать предложения с учетом критериев переименования, организовывать их анализ и обсуждение с общиной. Возможно, последнее будет проходить путем интернет-голосования. Затем рабочая группа будет подводить итоги».

Ожидается, что процесс переименования улиц и объектов в Измаиле будет длиться несколько месяцев. Большинство этого времени пойдет на сбор предложений новых названий от горожан.

Ранее депутаты Измаильского горсовета в отдаленном формате собрались на пленарное заседание сессии, чтобы рассмотреть один вопрос — «избавление от символики имперского российского прошлого».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Балтской громаде переименуют 50 улиц.

Источник и фото Избирком