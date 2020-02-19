Лекції, бесіди і покладання квітів: як в Одесі відзначать День Героїв Небесної Сотні

Одесситы почтили память Героев Небесной Сотни минутой молчания Горожане собрались на площади перед Одесской облгосадминистрацией, чтобы почтить погибших на Майдане в 2014-м в Киеве. ПОДРОБНЕЕ

Небесную Сотню увековечат в памятнике (ФОТО) Сегодня стало известно как будет выглядеть памятник Небесной Сотне, который планируют установить в Одессе. На рассмотрение комиссии при одесском областном совете было представлено 15 проектов. Рассмотрев их, жюри остановили свой выбор на проекте под названием "Пики". Пики представляют собой органный трубы, на которых будет играть ветер. А каждые 6 часов предусмотрено исполнение гимна Украины. Авторами будущего памятника ПОДРОБНЕЕ

В Подольске сломали стенд «Небесной сотни» (ФОТО) «Одесская жизнь» сообщает, что сегодня в городе Подольск (переименованный Котовск) Одесской области местные жители обнаружили, что неизвестные сломали стенд «Небесной сотни». Он находился в сквере Славы и на нем были изображены фотографии погибших на майдане. В ГУ Нацполиции Одесской области сообщают, что в данный момент следователи уже приступили к розыску подозреваемых, а сведения внесены в ПОДРОБНЕЕ