Лекції, бесіди і покладання квітів: як в Одесі відзначать День Героїв Небесної Сотні

Завтра, 20 лютого, в Одесі відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
20 лютого 2020 року о 10:00 в сквері Героїв Небесної Сотні, відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.
В пам’ять про загиблих на будівлях міста буде приспущено Державний Прапор Украъни.
У школах та бібліотеках міста протягом лютого пройдуть тематичні уроки, виховні години, лекції та бесіди.
Фото: prozoro.info
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