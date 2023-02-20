20 февраля украинцы чтят память героев Небесной Сотни

В этот день, 20 февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни отстояли будущее нашего государства. Эта дата является самой трагической в истории Революции Достоинства – именно в этот день, 20 февраля 2014 года в центре Киева, погибли больше всего активистов Майдана.

В конце 2013-го-начале 2014 года в Украине начались массовые протесты. Граждане выступили против политики тогдашней власти и ее отказа от европейской интеграции. В результате в стране произошла смена власти – тогдашний президент Виктор Янукович и его соратники бежали за границу. Кульминацией тех событий, позже получивших название Революции Достоинства, стало массовое противостояние на Майдане Независимости в Киеве между протестующими и силовиками. Произошло это 18-20 февраля 2014 года.

Список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года. Сначала от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года насчитывалось уже 9 погибших, и с этого дня на Майдане начались массовые расстрелы. С 18 по 20 февраля погибли 78 человек, после 20 февраля – еще 20.

Почти сразу всех погибших назвали Небесной сотней, хотя на самом деле их было намного больше.

Впервые день памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента Украины «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни» от 11 февраля 2015 года. Память погибших чтят ежегодно 20 февраля.

Ежегодно в эти дни в нашей стране проходят мероприятия к памятной дате – украинцы чествуют павших участников Революции, которые отдали свою жизнь за идеалы демократии и права и свободы наших граждан.

В этом году, во время полномасштабной войны, ряд событий проходит под лозунгом «Небесная Сотня – первые герои российско-украинской войны».

Фото: Слово и Дело