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Новости Одессы и Одесской области

Лагерь «Медик-2», в котором отравилось более 50 детей, временно закроют

Лагерь «Медик-2», в котором отравилось более 50 детей, временно закроют

Все молдавские санатории на территории поселка Сергеевка Одесской области проверят на соблюдение санитарных норм.

Об этом сообщается на сайте Одесской облгосадминистрации.

Как заявила исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, такие меры предпримут из-за массового отравления детей в лагере «Медик-2» Госуниверситета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (Кишинев, Молдова).

С.Шаталова отметила, что в лагере провели проверку Госпотребслужба и лабораторный центр Минздрава: по результатам бакпосевов обнаружена патогенная флора и дизентерия.

В детском лагере не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, температурный режим, гигиена работников пищеблока. Кроме того, часть сотрудников работала без медобследования и официального трудоустройства.

В связи с этим обладминистрация обращается в Главное управление Нацполиции в Одесской области и прокуратуру с просьбой принять жесткие меры.

Лагерь закроют до приведения его в соответствие с санитарными нормами, проверяется соблюдение лицензионных условий.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» 46 детей были госпитализированы в Белгород-Днестровскую многопрофильную больницу и в инфекционное отделение в с. Шабо. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит. Позже их количество возросло до 52. Возраст пострадавших – от 10 до 15 лет. Родом они из Киевской и Черниговской областей.

Фото: medik.at.ua

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