Массовое отравление в летнем лагере в Одесской области: госпитализированы 46 детей

ЧП произошло сегодня ночью в оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» в Сергеевке.

Как рассказали в пресс-службе Одесской ОГА, всего в лагере находились 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. 46 из них госпитализированы с отравлением в Белгород-Днестровскую многопрофильную больницу и в инфекционное отделение в с. Шабо.

У пострадавших диагностирован острый гастроэнтероколит.

В самом лагере продолжает дежурить бригада экстренной медпомощи.

И.о. главы ОГА Светлана Шаталова сообщила:

«Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксацийной терапий».

Фото: medik.at.ua