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Лаборантам, которые диагностируют коронавирус, повысят зарплату

Лаборантам, которые диагностируют коронавирус, повысят зарплату

Работникам с немедицинским образованием, которые диагностируют COVID-19, повысят зарплату. 

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Соответствующий закон, принятый парламентом, подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о таких сотрудниках лабораторий, как биологи, биохимики, бактериологи и других. Они проводят диагностику COVID-19, однако не получают доплаты к зарплате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом. Новый закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Документ вступит в силу на следующий день после дня его опубликования. Действовать он начнёт через месяц со дня вступления в силу.

В свою очередь Кабинет Министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате на период карантина.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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