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Одесская лаборатория стала делать платные ПЦР-тесты

Одесская лаборатория стала делать платные ПЦР-тесты

Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, который находится на Старосенной площади, 33, начинает проводить ПЦР-тестирование заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19). Речь идет о тестах на коммерческой основе. Ранее такие исследования лаборатория проводила только для больниц.

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Сообщила хорошую новость руководитель благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Катерина Ножевникова. По ее мнению, работа лаборатории не только увеличит доступность ПЦР-тестов, но и поможет ей заработать на закупку необходимых материалов и оборудования для других исследований.

При этом если платные ПЦР-тестирования начнут влиять на общую загруженность лаборатории, она приостановит эту часть деятельности. То есть «если не будут успевать делать основное, прекращают брать коммерцию», – пояснила Ножевникова.

ПЦР-тесты в лабораторном центре МОЗ можно будет сдавать с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. А самое главное, что стоимость теста ощутимо ниже, чем в коммерческих лабораториях, и самая низкая в Одессе – 880 гривен.

Фото: culturemeter.od.ua

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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