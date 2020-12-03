Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, который находится на Старосенной площади, 33, начинает проводить ПЦР-тестирование заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19). Речь идет о тестах на коммерческой основе. Ранее такие исследования лаборатория проводила только для больниц.

Сообщила хорошую новость руководитель благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Катерина Ножевникова. По ее мнению, работа лаборатории не только увеличит доступность ПЦР-тестов, но и поможет ей заработать на закупку необходимых материалов и оборудования для других исследований.

При этом если платные ПЦР-тестирования начнут влиять на общую загруженность лаборатории, она приостановит эту часть деятельности. То есть «если не будут успевать делать основное, прекращают брать коммерцию», – пояснила Ножевникова.

ПЦР-тесты в лабораторном центре МОЗ можно будет сдавать с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. А самое главное, что стоимость теста ощутимо ниже, чем в коммерческих лабораториях, и самая низкая в Одессе – 880 гривен.

Фото: culturemeter.od.ua

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