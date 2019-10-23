Курорту Одесской области просят дать статус государственного значения: на сайте президента собирают подписи

На официальном сайте президента Украины в разделе «Электронные петиции» опубликовали петицию с просьбой признать поселок Сергеевка Белгород-Днестровского района лечебно-оздоровительной местностью государственного значения.
Автор петиции Максим Сапронов отмечает уникальные лечебные свойства местности. Это наличие минеральных вод, которые применяются в лечении болезней внутренних органов, лечебные свойства Шаболатского лимана, большие запасы лечебной иловой грязи.
На данный момент сбор подписей под петицией продолжается – еще есть 89 дней. Чтобы обращение рассмотрел президент, петицию должны подписать 25 тыс. человек.