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Новости Одессы и Одесской области

Курорту Одесской области просят дать статус государственного значения: на сайте президента собирают подписи

Курорту Одесской области просят дать статус государственного значения: на сайте президента собирают подписи

На офи­ци­аль­ном сайте пре­зиден­та Ук­ра­ины в раз­де­ле «Элек­трон­ные пе­тиции» опуб­ли­кова­ли петицию с прось­бой приз­нать поселок Сер­ге­ев­ка Бел­го­род-Днес­тровско­го рай­она ле­чеб­но-оз­до­рови­тель­ной мес­тностью го­сударс­твен­но­го зна­чения.

Ав­тор пе­тиции Мак­сим Сап­ро­нов от­ме­ча­ет уни­каль­ные ле­чеб­ные свой­ства мес­тнос­ти. Это на­личие ми­нераль­ных вод, ко­торые при­меня­ют­ся в ле­чении бо­лез­ней внут­ренних ор­га­нов, ле­чеб­ные свой­ства Ша­болат­ско­го ли­мана, боль­шие за­пасы ле­чеб­ной ило­вой гря­зи.

На дан­ный мо­мент сбор под­пи­сей под пе­тици­ей про­дол­жа­ет­ся – еще есть 89 дней. Что­бы об­ра­щение рас­смот­рел пре­зидент, пе­тицию дол­жны под­пи­сать 25 тыс. че­ловек.

 

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