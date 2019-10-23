Курорту Одесской области просят дать статус государственного значения: на сайте президента собирают подписи

Среди погибших во время пожара в одесской гостинице оказалась пара молодых людей Маргарита и Евгений. Ей — 23, ему — 24. Оба были поварами, приехали в Одессу на отдых. Евгений родом из Кропивницкого, его девушка из Киева. Их нашли на пепелище держащимися за руки.

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