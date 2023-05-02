Новости Одессы и Одесской области

В Одессе работают усиленные наряды полицейских (видео)

В Одессе работают усиленные наряды полицейских (видео)

2 мая – печальная дата для Одессы. Учитывая, что в стране идет война, митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в городе не запланированы, но всюду Одессу патрулируют усиленные наряды правоохранителей. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Просим граждан с пониманием отнестись к работе правоохранителей, не нарушать общественный порядок, соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства», — сообщили полицейские.

Кроме того, полиция оцепила Куликово поле, где сегодня отмечают годовщину событий 2014 года. У всех проверяют документы и осматривают автомобили.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что перед открытием Куликова поля территорию осмотрели взрывотехники.

Читайте также:

Фото и видео: Главное Управление Нацполиции в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что одесситы помнят про события 2 мая?

    2 мая 2014 года в Одессе произошли уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами, в результате которых погибли 48 человек, ещё 250 – пострадали. «Одесская жизнь» узнала у горожан, помнят ли
    они трагические события 9-летней давности, и как изменилось их отношение ко 2
    мая после начала полномасштабного вторжения россии.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Трагедия 2 мая: где сейчас находятся главные фигуранты расследования
    Трагедия 2 мая: где сейчас находятся главные фигуранты расследования

    В этом году исполняется девять лет со дня трагических событий 2 мая. В тот день в Одессе погибли, были ранены, заживо сгорели в Доме профсоюзов более 300 человек. Большинство виновников трагедии наказания так и не понесли. Где сейчас находятся и чем занимаются главные фигуранты «дела 2 мая», узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Украл знакомого и забил до смерти: стали известны детали ужасного преступления
    Украл знакомого и забил до смерти: стали известны детали ужасного преступления

    В Измаиле полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в незаконном похищении знакомого и нанесении ему смертельных телесных повреждений. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Закроют ли в Одессе 2 мая вход на Куликовое поле
    Закроют ли в Одессе 2 мая вход на Куликовое поле

    2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков, в частности на Куликовом поле, погибли люди. Организовал их так называемый Антимайдан — пророссийское движение того времени. В годовщину событий проход на Куликово поле останется открытым, но для этого надо будет показать удостоверение личности и пройти через рамку металлоискателя.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будут ли 1 и 9 мая выходными днями в Украине
    Будут ли 1 и 9 мая выходными днями в Украине

    В условиях военного положения в Украине в 2023 году не будет дополнительных выходных 1 и 9 мая. В этот период все праздничные дни, которые предусмотрены Кодексом законов о труде, аннулируются. 

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить