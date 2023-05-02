В Одессе работают усиленные наряды полицейских (видео)

2 мая – печальная дата для Одессы. Учитывая, что в стране идет война, митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в городе не запланированы, но всюду Одессу патрулируют усиленные наряды правоохранителей. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.
«Просим граждан с пониманием отнестись к работе правоохранителей, не нарушать общественный порядок, соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства», — сообщили полицейские.
Кроме того, полиция оцепила Куликово поле, где сегодня отмечают годовщину событий 2014 года. У всех проверяют документы и осматривают автомобили.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что перед открытием Куликова поля территорию осмотрели взрывотехники.
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Фото и видео: Главное Управление Нацполиции в Одесской области