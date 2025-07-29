Ключевые моменты
- Слушания пройдут онлайн 15 августа в 15:00 через Zoom.
- Для участия нужна предварительная регистрация с 28 июля по 11 августа 2025 года.
Как принять участие и что известно о программном документе
Городская программа сохранения культурного наследия будет определять основные направления работы по охране исторического облика Одессы. Мероприятие организовано в онлайн-формате, чтобы каждый желающий мог присоединиться к обсуждению и высказать свои предложения.
Для участия в общественных слушаниях необходимо пройти предварительную регистрацию на вебплатформе citizen.omr.gov.ua. Регистрация продлится с 28 июля по 11 августа 2025 года. При регистрации нужно использовать интегрированную систему электронной идентификации ID.GOV.UA (квалифицированная электронная подпись, Дія.Підпис или BankID НБУ).
Зарегистрированные участники получат ссылку для подключения к онлайн-слушаниям. Подробная информация о проекте программы и условия участия доступны на официальном сайте Одесского городского совета. Таким образом, каждый одессит может повлиять на будущее исторической среды города.
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