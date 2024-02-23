Куликово поле в Одессе отныне пешеходное: почему и что изменилось

Из-за многочисленных случаев хаотичной парковки автомобилей, а также движения автотранспорта на пл. Куликово была внедрена новая схема дорожного движения — организация пешеходной зоны. Об этом сообщает Одесский горсовет.
Одесские коммунальщики перекрыли Куликово поле, и сделали невозможным проезд транспорта и парковки машин, сделав площадь полностью пешеходной зоной.
Специалистами КУ «СМЭП» установлены знаки дорожного движения, которые ограничивают движение автотранспорта на локации, а КП «Горзелентрест» установил объекты благоустройства — уличные вазы, которые физически ограничивают въезд автотранспорта на пешеходную зону.