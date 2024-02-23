Куликово поле в Одессе отныне пешеходное: почему и что изменилось

Девять лет спустя: как в Одессе чтили память жертв трагедии 2 мая (фоторепортаж) 2 мая – девятая годовщина массовых столкновений на Греческой площади и на Куликовом поле в Одессе – участников Евромайдана и так называемых «антимайдановцев» в 2014 году. Тогда в Одессе в результате уличных боев погибли 48 человек. Первыми жертвами стали украинские патриоты города, погибшие в центре Одессы. ПОДРОБНЕЕ

Закроют ли в Одессе 2 мая вход на Куликовое поле 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков, в частности на Куликовом поле, погибли люди. Организовал их так называемый Антимайдан — пророссийское движение того времени. В годовщину событий проход на Куликово поле останется открытым, но для этого надо будет показать удостоверение личности и пройти через рамку металлоискателя. ПОДРОБНЕЕ