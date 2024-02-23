Куликове поле в Одесі відтепер пішохідне: чому та що змінилося

Через чисельні випадки хаотичного паркування автомобілів, а також рух автотранспорту на пл. Куликове було впроваджено нову схему дорожнього руху — організація пішохідної зони. Про це повідомляє Одеська міськрада.
Одеські комунальники перекрили Куликове поле, та унеможливили проїзд транспорту та паркування машин, зробивши площу повністю пішохідною зоною.
Спеціалістами КУ «СМЕП» встановлені знаки дорожнього руху, які обмежують рух автотранспорту на локації, а КП «Міськзелентрест» встановив об’єкти благоутрою — вуличні вази, які фізично обмежують в’їзд автотранспорту на пішохідну зону.