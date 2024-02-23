Куликове поле в Одесі відтепер пішохідне: чому та що змінилося

Дев’ять років потому: як в Одесі вшановували пам’ять жертв трагедії 2 травня (фоторепортаж) 2 травня – дев’ята річниця масових зіткнень на Грецькій площі та на Куликовому полі в Одесі – учасників Євромайдану та так званих «антимайданівців» у 2014 році. Тоді в Одесі внаслідок вуличних боїв загинули 48 людей. Першими жертвами стали українські патріоти міста, які загинули у центрі Одеси. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи закриють в Одесі 2 травня вхід на Куликове поле 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень, зокрема на Куликовому полі, загинули люди. Організував їх так званий Антимайдан – проросійський рух того часу. У річницю подій прохід на Куликовому полі залишиться відкритим, але для цього треба буде показати посвідчення особи та пройти через рамку металошукача. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ