Новини Одеси та Одеської області

Куликове поле в Одесі відтепер пішохідне: чому та що змінилося

Куликове поле в Одесі відтепер пішохідне: чому та що змінилося

Через чисельні випадки хаотичного паркування автомобілів, а також рух автотранспорту на пл. Куликове було впроваджено нову схему дорожнього руху — організація пішохідної зони. Про це повідомляє Одеська міськрада.

Одеські комунальники перекрили Куликове поле, та унеможливили проїзд транспорту та паркування машин, зробивши площу повністю пішохідною зоною.

Спеціалістами КУ «СМЕП» встановлені знаки дорожнього руху, які обмежують рух автотранспорту на локації, а КП «Міськзелентрест»  встановив об’єкти благоутрою — вуличні вази, які фізично обмежують в’їзд автотранспорту на пішохідну зону.

нові дорожні знаки

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати