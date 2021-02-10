Новости Одессы и Одесской области

Куда летали одесситы в январе: ТОП-5 направлений

Куда летали одесситы в январе: ТОП-5 направлений

Самыми популярными направлениями для полетов из Одессы в январе 2021 года стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Борисполь, Варшава и Дубай.

В целом же Международный аэропорт Одесса в январе 2021 года принял и отправил 41 644 пассажира, сообщили на предприятии

За январь было перевезено 33 657 пассажиров международных рейсов и 7 987 – внутренних.

В первом месяце текущего года аэропорт обслужил 547 рейсов, из них 385 международных и 162 внутренних.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года аэропорт Одесса принял и отправил 698 706 пассажиров, что на 59% меньше, чем годом ранее, когда пассажиропоток составил 1 694 022 человека.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить