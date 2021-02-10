Куда летали одесситы в январе: ТОП-5 направлений

Самыми популярными направлениями для полетов из Одессы в январе 2021 года стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Борисполь, Варшава и Дубай.

В целом же Международный аэропорт Одесса в январе 2021 года принял и отправил 41 644 пассажира, сообщили на предприятии

За январь было перевезено 33 657 пассажиров международных рейсов и 7 987 – внутренних.

В первом месяце текущего года аэропорт обслужил 547 рейсов, из них 385 международных и 162 внутренних.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года аэропорт Одесса принял и отправил 698 706 пассажиров, что на 59% меньше, чем годом ранее, когда пассажиропоток составил 1 694 022 человека.