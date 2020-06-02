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Новости Одессы и Одесской области

Куча синтетических наркотиков: в Одессе задержали матерого наркодилера

Куча синтетических наркотиков: в Одессе задержали матерого наркодилера

Во время санкционированного обыска в домовладении правонарушителя следователи изъяли упаковочный материал, электронные весы и более трехсот граммов вещества, в котором (как показала экспертиза) содержит синтетические психотропы «PVP». Об этом сообщает Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Как установило следствие, 24-летний одессит расфасовывал запрещенное вещество дома, а затем сбывал ее методом «закладок» на территории Приморского района.

Замначальника Приморского отдела полиции Александр Мильчук рассказал: «В настоящее время фигуранту инкриминируется незаконное хранение и сбыт психотропного вещества в особо крупных размерах. Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.307 УК Украины и на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества».

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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