Куча синтетических наркотиков: в Одессе задержали матерого наркодилера

Наркотики “для себя”: в Одесской области задержали любителя каннабиса Во двор правонарушителя, проживающего в Кодымском районе области, полицейские пришли, получив оперативную информацию о хранении гражданином особо опасного наркотического средства. Во время санкционированного обыска в хозяйственной постройке 53-летнего подозреваемого полицейские нашли каннабис. ПОДРОБНЕЕ

Человек с ружьем и наркотиками: в Одесской области обнаружили большую маковую наркоплантацию В ходе обыска, проведенного в рамках оперативно-профилактической отработки «Мак-2020», с приусадебного участка в Саратском районе Одесской области у 61-летнего правонарушителя изъяли две сотни высаженных и бережно обработанных кустов снотворного мака, а из дома – почти 400 граммов каннабиса и гладкоствольное ружье. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области задержали наркодилершу: женщина продавала опий (фото, видео) Сотрудники Подольского отдела полиции задержали жительницу района сразу после того, как она сбыла покупателю расфасованный в медицинский шприц раствор опия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ