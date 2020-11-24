Прокуратура вступилась за нацпарк “Тузловские лиманы”

Иск уже отправили в Хозяйственный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Земельный участок площадью почти 29 га по дополнительному соглашению к договору передали во временное пользование местному бизнесмену. В прокуратуре говорят, что предприниматель получил землю без согласования с администрацией парка и не платит ренту за пользование ею.

Ориентировочная стоимость участка – более 650 млн грн.

Ранее прокуратура потребовала вернуть государству водохранилище недостроенной АЭС в Одесской области