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Прокуратура вступилась за нацпарк “Тузловские лиманы”

Прокуратура вступилась за нацпарк “Тузловские лиманы”

Прокуратура Одесской области требует вернуть национальному парку «Тузловские лиманы» часть лесного массива урочища Лебедевка. 

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Иск уже отправили в Хозяйственный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Земельный участок площадью почти 29 га по дополнительному соглашению к договору передали во временное пользование местному бизнесмену. В прокуратуре говорят, что предприниматель получил землю без согласования с администрацией парка и не платит ренту за пользование ею.

Ориентировочная стоимость участка – более 650 млн грн.

Ранее прокуратура потребовала вернуть государству водохранилище недостроенной АЭС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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