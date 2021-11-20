Кто отмечает именины 20 ноября?

Сегодня, 20 ноября, именины отмечают Валерий, Григорий, Евгений, Кирилл и Фёдор.
- Имя Валерий происходит от древнеримского родового имени «Valesios». Также это имя было эпитет бога Марса в античной мифологии.
- У имени Григорий греческие корни и переводится оно как «бодрствую». Это имя появилось в эпоху становления христианства и соотносилось со святителем Григорием Чудотворцем. Предполагается, что именно он был первым носителем имени.
- Евгений — мужское личное имя греческого происхождения. Переводится оно как «благородный, знатный». У имени есть женский аналог — Евгения, краткая форма — Женя.
- Кирилл — имя греческого происхождения и переводится как «господин», «владыка», «хозяин».
- Федор — имя греческого происхождения, означает «дарованный Богом», «Божий дар».
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