Кто отмечает именины 20 ноября?

Новогодние выходные-2022: когда будут отдыхать украинцы? Украинцев уже по традиции ожидает череда длинных выходных на предстоящие новогодние и рождественские праздники. “Одесская жизнь” узнавала, какие дни накануне и в начале 2022 года назначены нерабочими. ПОДРОБНЕЕ

Сегодня День покаяния и молитвы Сегодня, 17 ноября, протестанты отмечают День покаяния и молитвы. Дата празднования уникальна в каждом году. ПОДРОБНЕЕ