Крушение сухогруза Arvin: среди погибших есть граждане Украины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Продолжаются поиски троих украинских моряков.

Теперь ищут еще трех украинцев, пятерых спасенных граждан Украины уже выписали из больницы.

Напомним, сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции 17 января.

Как сообщалось, на борту судна были 12 человек. Оказалось, что это 10 граждан Украины (СПИСОК) и двое россиян. А само судно якобы шло под флагом России.

Однако позже информацию уточнили: сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция).

К вечеру 17 января было известно, что спасены 6 моряков, среди них 5 граждан Украины. Имена и фамилии спасенных граждан Украины:Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Судно принадлежит украинской компании и по данным из открытых реестров управляется одесским оператором.

Фото: Маринтрафик