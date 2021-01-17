У берегов Турции затонул сухогруз с украинцами в экипаже (фамилии моряков)(обновлено)

Сухогруз Arvin под российским флагом затонул в воскресенье, 17 января, в Черном море около берегов Турции, в районе северной турецкой провинции Бартын. Минимум четверо человек погибли.

Об этом сообщает DHA.

По последним данным, минимум четверо человек погибли, шестеро уже спасены, турецкие спасатели продолжают поиск моряков. В составе экипажа – 10 граждан Украины и двое россиян.

Известен список украинцев, которые были на сухогрузе (но не ясно пока, кто из них выжил, а кто погиб): Рустам Казимов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

В министерстве иностранных дел сообщили о двоих погибших и шести спасенных. Ищут еще четверых. Также сообщили телефон, по которому родственники моряков могут получать информацию о ходе поисков: +90 539 550 98 98.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

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