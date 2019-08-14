Круизные маршруты портов Одесса и Усть-Дунайск привлекли рекордное количество пассажиров

Водным транспортом в морских портах Украины с начала этого года воспользовалось уже более 322 тыс. человек.

Как сообщает Администрация морских портов Украины, это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них почти 317 500 воспользовались внутренними перевозками — в основном круизными и прогулочными маршрутами — в портах Одесса и Усть-Дунайск.

Иностранные перевозки составили более 4680 человек в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.

Фото: Администрация морских портов Украины