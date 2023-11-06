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Ждать ли магнитную бурю 6 ноября – прогноз

Ждать ли магнитную бурю 6 ноября – прогноз

Сегодня, в понедельник, 6 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается достаточно спокойная и сильных магнитных бурь не предвидится.
По крайней мере, таков прогноз специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В целом, как отмечают астросиноптики, последний месяц осени этого года отметится несколькими магнитными бурями слабой и средней мощности. Серия таких бурь может накрыть Землю во второй половине месяца. Трехдневную достаточно сильную магнитную бурю обещают 18-20 ноября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за движений и выбросов энергии на Солнце. Эти возмущения магнитного поля Земли могут влиять на работу систем связи и на физическое самочувствие метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.

Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются такие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боли в суставах;
  • чувство тревоги или апатия;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических болезней.

В то же время для физически здоровых людей дни магнитных бурь могут пройти без каких-либо существенных последствий для здоровья.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы пережить опасные дни без последствий для организма, необходимо:

  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды либо травяные чаи и настойки;
  • воздержаться от алкоголя и жирной пищи;
  • по возможности избегать тревожных событий;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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