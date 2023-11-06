Ждать ли магнитную бурю 6 ноября – прогноз

В целом, как отмечают астросиноптики, последний месяц осени этого года отметится несколькими магнитными бурями слабой и средней мощности. Серия таких бурь может накрыть Землю во второй половине месяца. Трехдневную достаточно сильную магнитную бурю обещают 18-20 ноября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за движений и выбросов энергии на Солнце. Эти возмущения магнитного поля Земли могут влиять на работу систем связи и на физическое самочувствие метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.

Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются такие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боли в суставах;

чувство тревоги или апатия;

головная боль и головокружение;

обострение хронических болезней.

В то же время для физически здоровых людей дни магнитных бурь могут пройти без каких-либо существенных последствий для здоровья.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы пережить опасные дни без последствий для организма, необходимо:

поддерживать здоровый рацион питания;

отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды либо травяные чаи и настойки;

воздержаться от алкоголя и жирной пищи;

по возможности избегать тревожных событий;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.