Ждать ли магнитную бурю 6 ноября – прогноз

Сегодня, в понедельник, 6 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается достаточно спокойная и сильных магнитных бурь не предвидится.
По крайней мере, таков прогноз специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
В целом, как отмечают астросиноптики, последний месяц осени этого года отметится несколькими магнитными бурями слабой и средней мощности. Серия таких бурь может накрыть Землю во второй половине месяца. Трехдневную достаточно сильную магнитную бурю обещают 18-20 ноября.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури возникают из-за движений и выбросов энергии на Солнце. Эти возмущения магнитного поля Земли могут влиять на работу систем связи и на физическое самочувствие метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.
Чаще всего в дни магнитных бурь наблюдаются такие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боли в суставах;
- чувство тревоги или апатия;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических болезней.
В то же время для физически здоровых людей дни магнитных бурь могут пройти без каких-либо существенных последствий для здоровья.
Как подготовиться к магнитным бурям
Чтобы пережить опасные дни без последствий для организма, необходимо:
- поддерживать здоровый рацион питания;
- отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды либо травяные чаи и настойки;
- воздержаться от алкоголя и жирной пищи;
- по возможности избегать тревожных событий;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.