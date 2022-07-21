В Одесской области подписчики остались без газет – редактор «Чорноморських Новин»

Об этом сообщает специализированное издание «Детектор медіа».

Одесской области сорвана доставка почти всех областных и районных газет подписчикам из-за позиции областного совета, сообщила заместитель редактора областной газеты «Чорноморські Новини» Ольга Сира.

«На Одесщине – беспрецедентный скандал: по вине областного совета сорвана доставка почти всех областных и районных газет подписчикам. Комиссия облсовета, которая пытается «навести порядок» в областном коммунальном предприятии «Издательство «Черноморье»», дочиталась, что в соглашениях с редакциями есть пункт о том, что «факт выполнения услуг по печати каждого отдельного тиража оформляется Актом предоставления услуг…» . Поскольку издательство таких актов редакциям не предоставляло, комиссия решила наказать… редакции и наших подписчиков: просто заблокировала выдачу уже отпечатанных газет и, соответственно, их доставку в газетную экспедицию «Укрпочты»», – написала Сира в фейсбуке.

По словам редактора, отпечатанные еще вчера газеты сегодня уже должны быть доставлены подписчикам, однако они до сих пор лежат в цехе издательства.

«Учитывая график работы почтовиков (а он во время войны претерпел существенные изменения и корреспонденция доставляется далеко не каждый день) сегодняшние газеты попадут к читателям в лучшем случае на следующей неделе».

Сира сообщила, что уже был период, когда значительную часть периодики Одесщины печатали в Виннице и Херсоне из-за того, что тамошние цены на печать ниже, чем в Одесской области. «Но в последнее время, особенно учитывая военное положение, вернулась сюда, в «Черноморье». И на тебе! Власть вместо того, чтобы заботиться об информационном пространстве края, о том, чтобы люди не искали новостей на российских, приднестровских, болгарских и т.д ресурсах (что очень распространено в нашей области), вонзает нож в спину прессе, которая и так сейчас на ладан дышит».

Источник: «Детектор медіа«