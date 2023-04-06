Новости Одессы и Одесской области

Издательство “Черноморье” заминировали, вчера там дрались налоговая и депутаты

Издательство “Черноморье” заминировали, вчера там дрались налоговая и депутаты

Конфликт между волонтерами, плетущими маскировочные сетки и руководством Одесского облсовета продолжается, обретая новые формы и участников.

Сегодня, 6 апреля,  появилось сообщение, что в помещении издательства “Черноморье”, в котором ранее работали волонтеры, нашли снаряд. Опубликовано даже его фото — судя по всему это уже использованный, без боевых зарядов, кассетный боеприпас от установки “Град”.

боеприпас града

Боеприпас «Града», найденный в издательстве «Черноморье».

Всех людей из помещения издательства эвакуировали. Сейчас там работают взрывотехники.

Вчера же в помещении издательства произошла драка. Туда хотели пройти народный депутат Украины Алексей Гончаренко (он курирует волонтеров), представители налоговой инспекции и сами волонтеры. 

Но частная охранная служба никого в “Черноморье” не пропускала. В итоге дело закончилось толкотней и небольшой потасовкой. В помещения никто так и не попал, а волонтеры какое-то время плели сетки прямо в коридоре издательства.

Налоговая оказалась втянутой в конфликт, потому что именно ей Одесский облсовет передал волонтерские помещения. При этом сами налоговики ими не пользуются и Гончаренко хотел с ними договориться, чтобы волонтеров вновь пустили в их старое помещение.

Неизвестно, чем закончились переговоры налоговиков с Гончаренко, но сегодня в дело вступили взрывотехники. 

Подробно о начале и причинах конфликта между волонтерами и Облсоветом читайте в нашей публикации: Почему одесских волонтеров выгоняют на улицу.

Читайте также: 

Инцидент у «Черноморья»: Одесский облсовет против волонтеров?

 Фото: «Думская»; видео: «Суспільне». 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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