Кролик, Шляпник и другие: в Одесском зоопарке снимают очередной новогодний клип (фоторепортаж)

В Одесском зоопарке проходят съемки очередного видеоролика, посвященного Кролику – символу наступающего 2023-го года.
Об этом сообщили на Facebook-странице заведения и опубликовали небольшой фоторепортаж.
Судя по представленным фото, героями нового видео станут персонажи из известной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» – Алиса, Королева, мышь Соня и, конечно же, Кролик. А главный креативщик зоопарка и по совместительству его директор Игорь Беляков на этот раз предстанет в образе Сумасшедшего Шляпника.
Подробностей в зоопарке не сообщают, но не исключено, что не обойдется и без военной тематики:
Напомним, Игорь Беляков – мастер перевоплощений и регулярно удивляет одесситов креативными выдумками. А съемка оригинальных новогодних роликов давно стала доброй традицией зоопарка. В них Игорь Беляков выступает и как режиссер, и как актер, и как исполнитель песен собственного сочинения.
Цель таких клипов, по словам Белякова – порадовать и развеселить людей.
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