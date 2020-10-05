Криминал в Одессе 6 октября: отчим-насильник и взятка за свободу

Сегодня, 5 октября, в Одессе и Одесской области стало известно о таких криминальных событиях.

В Белогород-Днестровском районе Одесской области поймали 32-летнего негодяя, который изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу.

В Одесской области полиция задержала банду, которая в разных областях Украины похитила из банкоматов более 3 миллионов гривен.

В Одесской области замначальника исправительной колонии №14 требовал от осужденного взятку за условно-досрочное освобождение.

В Одессе полицейские задержали двух мужчин за разбойное нападение на таксиста.

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