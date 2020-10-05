Грабили банкоматы: в Одесской области полиция поймала банду иностранцев (видео)

В Одесской области полиция задержала банду, которая в разных областях Украины похитила из банкоматов более 3 миллионов гривен.

Пятеро злодеев пытались пересечь границу, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, однако гражданство грабителей не уточнили. Известно лишь, что они из соседнего с Украиной государства.

Группировка опустошала банкоматы по ночам, в отдаленных населенных пунктах Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Они вскрывали банкоматы и похищали оттуда кассеты с деньгами.

Сейчас всех пятерых отправили в СИЗО с правом выхода под залог в размере 650 тыс. грн.

Ранее на Одесчине подстрелили «именитого» бандита.