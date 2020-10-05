В Одессе поймали двух разбойников, напавших на таксиста (видео)

В Одессе полицейские задержали двух мужчин за разбойное нападение на таксиста.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, пострадавший таксист забрал пассажира в Киевском районе Одессы и повез за город. По дороге клиент попросил остановиться и подобрать своего товарища.

На трассе Одесса – Черноморск один из пассажиров направил в сторону водителя пистолет и потребовал отдать мобильный телефон и деньги. Таксист выполнил требование, однако этого преступникам показалось мало: мужчину заставили отдать ключи и документы на автомобиль и пересесть на заднее сиденье. За возвращение авто таксист должен был в течение двух недель выплатить вымогателям две тысячи долларов.

Родные потерпевшего, утратив с ним связь, забили тревогу и обратились в полицию. Полицейские оперативно установили место нахождения мужчины и его авто. В тот же день были задержаны и подозреваемые в преступлении – 20-летний одессит и 22-летний житель Овидиопольского района. Оба уже имели криминальный опыт.

Задержанным инкриминируют незаконное завладение авто, вымогательство и похищение человека. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.

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