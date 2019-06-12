Дом с плющом — еще одна одесская «живая фишка»

«Вот вы когда в последний раз смотрели на что-то, замерев от восхищения? Я — час назад», — так пишет об этом старом одесском доме одесский краевед и экскурсовод Анна Куприй. Корреспондент “Одесской жизни” решила проверить “предмет восхищения”, побывав на том самом месте – в одном из одесских двориков.

Что же это за дом такой? Его называют «домом с плющом». Нет здесь ни современных настенных картин, ни внутридомовых памятников, ни других одесских «штучек», которые радуют глаз. Этот дом славится тем, что он весь увит живым украшением.

Это как раз тот случай, когда все нужно видеть своими глазами. Сами посудите: живым зеленым «полотном» увито здесь все — очень своеобразный вход с аркой и сохранившейся на верхушке вазой, все внутри двора. Ну а на заднем плане виднеется стена, которая представляет собой огромный сплошной плющевой ковер с «вырезанными» в нем окнами.

Ворота закрыты, тихо, но все это можно увидеть, и не заходя внутрь. Вот люди и любуются — все ведь на виду.

Долго стою у закрытых ворот, пока на старой галерее внутри двора не появляется живущая здесь одесситка. Она говорит, что за всей этой красивостью ухаживают сами жильцы. Узнаю от женщины еще одну любопытную деталь.

Сам дом находится на углу улиц Дегтярной и Тираспольской. Слева от ворот надпись указывает и на тот факт, что в этом дворе имеется бомбоубежище. Ну а указатель вещает, что дом этот значится под номером «4».

Ну так вот, любоваться общим видом можно с улицы Дегтярной. Но дом, как это у нас часто бывает, на самом деле не относится ни к Дегтярной, ни к Тираспольской. У дома с плющом совершенно иной адрес — Щепной переулок, 4. То есть, номер указан, а названия улицы (в данном случае — переулка) нет.

Сам же Щепной переулок проходит слева от этого красавца-дома, который вполне может претендовать на одно из лучших мест для фотосессий. Кстати, как мы узнали, дом с плющом часто становится желанным объектом для художников и фотографов.

Еще мы узнали, что вся эта красота становится еще совершенней, когда дует легкий ветерок, и тогда живое зеленое мега-украшение дома колышется, «словно листья танцуют». Ну а осенью рядом с вечнозеленым плющом багровеют листья дикого винограда, снова преображая внешний облик старого одесского дома — и тогда уже вообще «глаз не отвести».



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