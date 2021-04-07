«Укрзалiзниця» обещает высаживать «безмасочников» из поездов

Украинская компания-перевозчик «Укрзалiзниця» сделала предупреждение о том, что пассажиры, которые откажутся надевать маску во время поездки будут высаживаться из поезда.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Пожалуйста, мы все понимаем: устали, тяжело и «сколько можно вообще», но просим: не снимайте маску в пути!» – призывают железнодорожники.

В компании также отмечают, что, согласно инструкции, после третьего предупреждения проводник имеет право позвонить в полицию. И если пассажир так и не наденет маску в поезде, его на ближайшей станции встретит наряд полиции.

О случаях нарушения требований карантина в поездах «Укрзалiзниця» просит пассажиров сообщать на «горячую линию»: 0800-50-3111.

Ранее «Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда из Одессы в города «красной» зоны карантина.

Фото Евгения Кравцова