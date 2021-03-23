В “красной зоне” ужесточили правила: где теперь нельзя ходить без маски?

Одесситка в Горсаду громко возмущается: «Это дежавю какое-то, сколько ж можно?! Мне в «Европу» надо было, подарок купить, а там этот, как его… локдаун!». Судя по всему, у этой женщины все хорошо, раз негодование вызывает только закрытый торговый центр «Европа» на Дерибасовской.

ПОДРОБНЕЕ