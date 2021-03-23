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В “красной зоне” ужесточили правила: где теперь нельзя ходить без маски?

Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина в регионах “красной” зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски в местах общего пользования. Теперь без масок ходить нельзя даже на кладбищах.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом стало известно из постановления Кабинета министров Украины от 22 марта.

Постановление запрещает “пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

А по Закону Украины “О благоустройстве”, территориями общего пользования считаются:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);
  • рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
    пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Напомним, что в “красную зону” входит и Одесская область.

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