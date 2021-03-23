В “красной зоне” ужесточили правила: где теперь нельзя ходить без маски?

Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина в регионах “красной” зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски в местах общего пользования. Теперь без масок ходить нельзя даже на кладбищах.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом стало известно из постановления Кабинета министров Украины от 22 марта.
Постановление запрещает “пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.
А по Закону Украины “О благоустройстве”, территориями общего пользования считаются:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);
- рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
Напомним, что в “красную зону” входит и Одесская область.
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