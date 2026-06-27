Ключевые моменты:

27 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Самая высокая геомагнитная активность ожидается с 06:00 до 09:00.

Метеозависимые люди могут почувствовать усталость, сонливость, головные боли или перепады настроения.

Когда ждать пика активности?

Полноценной магнитной бури (уровня G1 или Kp 5) не предполагается, однако наиболее «активным» периодом станет утро. Согласно графику, геомагнитный фон будет колебаться следующим образом:

06:00 – 09:00 – пик активности с индексом Kp 3,67 (умеренное возмущение);

09:00 — 12:00 — самое спокойное время, когда индекс упадет до Kp 2,0;

После 21:00 возможно легкое вечернее возмущение (Kp 2,67).

Хотя серьезных рисков для большинства людей нет, чувствительные лица могут ощутить определенный дискомфорт. Самыми частыми симптомами этого дня могут быть легкая усталость, сонливость, головные боли или трудности с концентрацией внимания.

Также возможны перепады настроения и незначительные колебания АД.

Чтобы субботний день прошел максимально комфортно, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Планируйте дела на обед: Важнейшие задачи лучше отложить на период после 10:00 утра, когда активность пойдет на убыль. Меньше кофеина — больше воды: Ограничьте употребление кофе и алкоголя, поддерживая водный баланс. Утреннее спокойствие: Избегайте резких физических нагрузок сразу после пробуждения. Свежий воздух: Чаще проветривайте комнату и старайтесь лечь спать раньше.

В общем, 27 июня можно назвать умеренно благоприятным днем. Главное – прислушиваться к своему организму и не переутомляться в утренние часы.

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