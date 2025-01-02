Кошачий новый год, День интроверта и другие праздники и события 2 января

Кошачий новый год

2 января отмечают Кошачий новый год — трогательный неформальный праздник, посвященный нашим пушистым домашним любимцам. Дата празднования может варьироваться в разных странах, но суть остается неизменной — выразить особую привязанность к кошкам и порадовать своих четвероногих друзей. Любители кошек отмечают этот день различными мероприятиями и домашними праздниками.

Всемирный день интроверта

В этот же день празднуют Всемирный день интроверта — праздник, который появился в 2011 году благодаря немецкой психологине и писательнице Фелисити Майлз. Дата 2 января выбрана не случайно — это время для спокойных размышлений после новогодней суеты. Праздник призван привлечь внимание к особенностям интровертов в мире, где часто преобладают экстравертные нормы поведения.

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День мотивации и вдохновения

2 января также отмечают День мотивации и вдохновения. Основателем праздника стал американский мотивационный спикер Кевин Л. Маккарти, который инициировал его после трагических событий 11 сентября 2001 года. Цель праздника — вдохновить людей на достижение целей, начало новых проектов и личностное развитие, а также поддержать других в трудные времена.

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Значимые исторические события 2 января

1649 — триумфальный въезд гетмана Богдана Хмельницкого в Киев;

1757 — британское завоевание Калькутты в Индии;

1776 — эрцгерцогиня Мария-Терезия запретила пытки в Австрии;

1788 — Джорджия присоединилась к США как четвертый штат;

1796 — отмена в Российской империи запрета на телесные наказания дворян;

1839 — Луи Дагер осуществил первую фотографию Луны;

1936 — Владимир Зворыкин и Джордж Мортон представили революционную разработку для телевидения — электронную трубку, реагирующую на ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

1942 — японские военные силы захватили Манилу;

1944 — первое военное применение вертолетов конструкции Сикорского для сопровождения британского конвоя;

1959 — запуск советского космического аппарата «Луна-1», который сбился с курса;

1963 — первая значительная победа Вьетконга над войсками США и Южного Вьетнама у Апбак;

1967 — успешная операция «Боло» американских истребителей F-4 против северо-вьетнамских МиГ-21;

1992 — прекращение существования института депутатов СССР;

1999 — разрушительная снежная буря в США с человеческими жертвами.

Родились 2 января