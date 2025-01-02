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Кошачий новый год, День интроверта и другие праздники и события 2 января

Кошачий новый год, День интроверта и другие праздники и события 2 января

2 января 2025 года в мире и в Украине отмечают Кошачий новый год, Всемирный день интроверта, День мотивации и вдохновения. «Одесская Жизнь» рассказывает об этих праздниках, а также о важных исторических событиях, связанных с этой датой.

Кошачий новый год

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2 января отмечают Кошачий новый год — трогательный неформальный праздник, посвященный нашим пушистым домашним любимцам. Дата празднования может варьироваться в разных странах, но суть остается неизменной — выразить особую привязанность к кошкам и порадовать своих четвероногих друзей. Любители кошек отмечают этот день различными мероприятиями и домашними праздниками.

Всемирный день интроверта

В этот же день празднуют Всемирный день интроверта — праздник, который появился в 2011 году благодаря немецкой психологине и писательнице Фелисити Майлз. Дата 2 января выбрана не случайно — это время для спокойных размышлений после новогодней суеты. Праздник призван привлечь внимание к особенностям интровертов в мире, где часто преобладают экстравертные нормы поведения.

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День мотивации и вдохновения

2 января также отмечают День мотивации и вдохновения. Основателем праздника стал американский мотивационный спикер Кевин Л. Маккарти, который инициировал его после трагических событий 11 сентября 2001 года. Цель праздника — вдохновить людей на достижение целей, начало новых проектов и личностное развитие, а также поддержать других в трудные времена.

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Значимые исторические события 2 января

  • 1649 — триумфальный въезд гетмана Богдана Хмельницкого в Киев;
  • 1757 — британское завоевание Калькутты в Индии;
  • 1776 — эрцгерцогиня Мария-Терезия запретила пытки в Австрии;
  • 1788 — Джорджия присоединилась к США как четвертый штат;
  • 1796 — отмена в Российской империи запрета на телесные наказания дворян;
  • 1839 — Луи Дагер осуществил первую фотографию Луны;
  • 1936 — Владимир Зворыкин и Джордж Мортон представили революционную разработку для телевидения — электронную трубку, реагирующую на ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;
  • 1942 — японские военные силы захватили Манилу;
  • 1944 — первое военное применение вертолетов конструкции Сикорского для сопровождения британского конвоя;
  • 1959 — запуск советского космического аппарата «Луна-1», который сбился с курса;
  • 1963 — первая значительная победа Вьетконга над войсками США и Южного Вьетнама у Апбак;
  • 1967 — успешная операция «Боло» американских истребителей F-4 против северо-вьетнамских МиГ-21;
  • 1992 — прекращение существования института депутатов СССР;
  • 1999 — разрушительная снежная буря в США с человеческими жертвами.

Родились 2 января

  • 869 — Йодзей, японский император;
  • 1462 — Пьеро ди Козимо, выдающийся итальянский художник;
  • 1642 — султан Мехмед IV, правитель Османской империи;
  • 1647 — Натанель Бэкон, предводитель восстания в колониальной Америке;
  • 1699 — султан Осман III, глава Османского государства;
  • 1729 — Иоганн Даниэль Тициус, немецкий ученый-естествоиспытатель;
  • 1822 — Рудольф Клаузиус, выдающийся немецкий физик-теоретик;
  • 1870 — Эрнст Барлах, немецкий универсальный художник;
  • 1896 — Дзига Вертов, украинский кинорежиссер-новатор;
  • 1905 — Луиджи Дзампа, итальянский кинематографист;
  • 1906 — Григорий Финаровский, украинский композитор;
  • 1915 — Джон Хоуп Франклин, американский историк;
  • 1937 — Виктор Ильченко, советский эстрадный артист;
  • 1967 — Тиа Каррере, американская актриса и модель;
  • 1983 — Кейт Босуорт, американская актриса и модель.
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