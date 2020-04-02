Коронавирус в регионах: в Винницкой области спасают двухлетнего ребенка

Его лечат в больнице города Могилев-Подольский Винницкой области.

Об этом рассказал в Facebook народный депутат Геннадий Вацак.

“Четыре бригады Могилев-Подольских медиков спасают жизнь маленького пациента с коронавирусом”, – сообщил он.

По его словам, медики добровольно отправились на самоизоляцию с ребенком. Состояние мальчика стабильно тяжелое. При этом он в сознании, но может есть только с помощью зонда.

Медики дежурят в палате малыша по 12 часов. Их регулярно тестируют, инфекции на данный момент ни у кого не обнаружили.

Справка

По состоянию на 2 апреля до обеда в Украине зарегистрировано 804 случая заболевания на COVID-19. В целом зафиксировано 20 летальных случаев, 13 человек излечились.

Фото: Геннадий Вацак, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!