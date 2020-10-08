Коронавирус: в порту под Одессой зафиксировали вспышку заболевания среди работников

В порту Южный в Одесской области из 3 тыс. сотрудников предприятия – 26 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 8 октября из 2772 работников порта 26 имеют положительные результаты анализов. По имеющимся данным, еще 6 октября диагноз подтвердился у 15 человек, 7 октября — уже 23 сотрудника заразились коронавирусом. Несмотря на это, ГП «МТП «Южный» работает в штатном режиме, сообщает usm.media со ссылкой на пресс-центр порта.

“Работники госстивидора с подтвержденным диагнозом и те, кто определён как контактные, прошли ПЦР-исследование и находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей”, — сказано в сообщении.

Напомним, в Одесской области – новый антирекорд по коронавирусу.