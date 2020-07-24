Коронавирус: в Одесской области за сутки выявили более 50 больных

По состоянию на пятницу, 24 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 62 823 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 972 новых случаев заболевания. 20 человек умерли и 886 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 34 886 пациентов выздоровели, 1 571 человек умерли.
а сутки в Одесской области зарегистрировали 58 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 21 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 482 жителя Одесской области.