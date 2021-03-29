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Зеленский не против введения «паспортов вакцинации» в Украине

Зеленский не против введения «паспортов вакцинации» в Украине

Президент Владимир Зеленский высказался за внедрение в Украине «паспортов вакцинации» по примеру стран ЕС и США.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, данный вопрос был поднят на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента.

«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами… Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей «паспортизации», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что для сдерживания распространения коронавируса необходимо вакцинировать против COVID-19 70% взрослого населения.

В свою очередь в Минцифры полагают, что вводить такие паспорта пока рано, так как Минздрав и Минцифры с самого начала вакцинации следят за качеством данных в специальном реестре, и в случае необходимости это поможет отображать «паспорта вакцинации».

Ранее стало известно, что с 15 июня для граждан всех 27 стран ЕС будет доступен паспорт вакцинации, который будет содержать информацию о вакцинации от коронавируса.

Документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, сведения о том, проходил ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Сертификат можно будет скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде. Его наличие не является обязательным, однако авиакомпании могут его требовать. В противном случае путешественникам придется делать тест на коронавирус.

Ранее мы рассказывали, как получить прививку от коронавируса в Одессе.

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