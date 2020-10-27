Коронавирус: в Одесской области не успевают проверять все тесты на COVID

В Украине 5 регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день.

Об этом заявил в радиоэфире главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК.

По словам Ляшко, больше всего остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в Харькове, Киеве, Сумах, в Донецкой и Одесской областях.

“Эти пять регионов формируют количество остатков”, – сказал Ляшко и добавил, что именно в этих областях правительство намерено совершенствовать лабораторную сеть, чтобы уменьшить остатки тестов.

Также главный санитарный врач отметил, что на подписание контрактов с частными лабораториями выделено 100 млн грн.

При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные клиники.

Фото: Укринформ