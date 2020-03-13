Коронавирус: в Одесской области есть всего 72 аппарата искусственной вентиляции легких

Одесская область на данный момент имеет 72 аппарата искусственной вентиляции легких, которые необходимы при тяжелых случаях заболевания коронавирусом. Власти региона заказали еще 10 аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Глава ОГА Максим Куцый проверил готовность Одесской городской инфекционной больницы к коронавирусу COVID-19.

У медиков есть готовый алгоритм действий на случай подозрения опасного вируса, уверяют в ОГА.

Врачи подготовили специальные изолированные боксы на 65 мест и аппараты искусственной вентиляции легких.

«Усиленные меры безопасности вводятся во всех больницах области. Заказаны дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, средства личной защиты и разработан детальный план быстрого перепрофилирования медицинских отделений в случае необходимости», – заявил Максим Куцый.

Фото: Обозреватель

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