Коронавирус в Одесской области: что с эпидемситуацией?

Об этом стало известно на брифинге представителей ОГА.

Так, по данным санитарного главврача региона Виталия Гончарова, в Одесской области уменьшилось вдвое количество подозрений в среднем за сутки. По его словам, если до этого фиксировали около 40 подозрений в день, то сейчас эта цифра составляет примерно 20.

Впрочем, это может быть связано с тем, что в регионе стало больше людей, болеющих бессимптомно. Это, в основном, пациенты, которые заразились, контактируя с заболевшими.

В целом же, у нас все не так плохо на фоне других регионов Украины. По эпидемиологическим показателям Одесская область на 10-м месте антирейтинга страны.

В свою очередь, губернатор области Максим Куцый отметил, что к 8 мая было зарегистрировано всего 583 случая заболевания коронавирусом с начала эпидемии. 96 из них – в Одессе. Больше всего заболевших – 284 – в Подольском районе, из них 123 медработника.

186 пациентов из общего числа находятся в больнице, остальные лечатся дома. За весь период эпидемии в области зарегистрировано 5 летальных случаев. Последний был 7 мая – скончалась 60-летняя женщина в Подольске, у которой, помимо вируса, были другие хронические заболевания.

Также на брифинге затронули вопрос обещанных доплат для медиков, задействованных в борьбе с вирусом. В обладминистрации пообещали проконтролировать, чтобы всем рассчитали надбавки, как только это будет возможно. По словам Максима Куцого, процесс выплат затормозило, в частности, бездействие некоторых руководителей. Например, начальник Одесского центра экстренной медицины оставил неподписанной ведомость о надбавках, а сам ушел на больничный. Теперь медика могут наказать по всей строгости. В ближайшее время медучреждения попросят отчитаться перед ОГА за распределение врачебных доплат.

Также во время брифинга выступил глава одесского управления Нацполиции Олег Бех. Он рассказал, что всего в Одесской области составили 495 протоколов о нарушении карантина за весь период.

В ходе брифинга также напомнили, что, несмотря на то, что 11 мая карантин собираются ослабить, кое-что еще останется под запретом. Так, на праздновании Дня Победы запрещены авто и велопробеги, а также массовые возложения цветов и прочие акции с участием многочисленных групп людей. За порядком в городе 9 мая будет следить больше тысячи правоохранителей. Нарушителей ждет наказание.

Читайте также: Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав. Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя признаки ОРВИ. Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией. О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото из открытых источников

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