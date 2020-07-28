Коронавирус: в Одесской области более 70 новых случаев за сутки

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 66 575 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 919 новых случаев заболевания. 13 человек умерли и 622 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 36 744 пациента выздоровели, 1 634 человека умерли.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 71 новый случай заболевания. Никто не умер и не выздоровел. На данный момент болеют 1 758 жителей Одесской области