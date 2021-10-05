По состоянию на утро понедельника, 5 октября 2021 года, в Одесской области официально выявлено 809 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), 1 человек умер.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Коронавирус в Одессе и области

По данным Минздрава, с учетом последних данных, общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Одесской области выросло до 156 680.

За сутки заболели 809 человек, один больной умер. Всего болезнь забрала жизни 3308 жителей региона. Выздоровели 205 больных.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 5 октября официально подтверждено 9 846 случаев COVID-19 (днем ранее их было 7 967). Умерли 317 украинцев, выздоровели 4229.

Всего в стране теперь насчитывается 2 469 856 регистраций болезни. С момента начала пандемии коронавирус забрал жизни 57 206 украинцев.

Напомним, на утро понедельника, 4 октября, сообщалось о 212 выявленных случаях коронавируса в Одесской области и двух смертях от этой болезни.

Еще новости о коронавирусе в Одессе и области: