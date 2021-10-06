По состоянию на утро среды, 6 октября 2021 года, в Одесской области официально выявлено 1076 новых случаев коронавирусной болезни, 38 человек умерли.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Коронавирус в Одессе и области

По данным Минздрава, с учетом последних данных, общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Одесской области выросло до 157 756.

За сутки заболели 1076 (вчера 809) человек, 38 больных умерли. Всего болезнь забрала жизни 3346 жителей региона. Выздоровели всего 59 больных.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 6 октября официально подтверждено 12662 случаев COVID-19 (днем ранее их было 9 846). Умерли 320 (вчера 317) украинцев, выздоровели 4630.

Всего в стране теперь насчитывается 2 482 518 регистраций болезни. С момента начала пандемии коронавирус забрал жизни 57 526 украинцев.

Напомним, на утро вторника, 5 октября, сообщалось о 809 выявленных случаях коронавируса в Одесской области и одном умершем от этой болезни.

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