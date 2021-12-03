Коронавирус в Одесской области 3 декабря: число больных стремительно выросло

По состоянию на утро пятницы 3 декабря 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано почти двое больше новых случаев заражения коронавирусом.
В целом в Украине также отмечен рост заболеваемости.
Коронавирус в Одесской области 3 декабря
По данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 862 новых случая коронавируса тогда как днем ранее их было 418.
Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 229 612 зараженных COVID-19.
За сутки в регионе от последствий коронавирусной болезни умерли 17 человек против 15 днем ранее. Всего таковых 5254 человека.
За сутки выздоровели 863 больных. Всего таковых в регионе на сегодня 181 955 человек. Еще болеют 42 403 жителя области.
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Коронавирус в Украине 3 декабря
Согласно приведенным данным, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случая COVID-19 против 13 531 днем ранее.
Таким образом, на сегодня в стране 3 477 649 зараженных COVID-19.
За сутки умерли 509 украинцев (днем ранее – 525). В целом с начала пандемии в Украине от коронавируса скончались 87 566 больных.
При этом за сутки выздоровели 22 793 украинца (всего таковых 3 018 620 человек).
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Напомним, на утро четверга, 2 декабря 2021 года, в Одесской области заметно увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом, зато смертность пошла на убыль.