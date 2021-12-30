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Коронавирус в Одесской области 30 декабря: число умерших продолжает расти

Коронавирус в Одесской области 30 декабря: число умерших продолжает расти

По состоянию на утро четверга, 30 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области превысило три сотни случаев, хотя это и меньше в сравнении с предыдущим днем. А вот число умерших выросло: с 16 до 19 за сутки.

Коронавирус в Одесской области 30 декабря

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По информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области официально подтвердили 339 новых случаев заражения коронавирусом против 642 днем ранее.

Умерли от ковид 19 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 16 умерших.

Всего с начала пандемии на Одесчине коронавирус забрал жизни 5 550 человек.

Выздоровели 306 больных и это меньше, чем число заболевших, хотя и незначительно. Продолжают болеть 9 894 жителей Одесского региона.

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Коронавирус в Украине 30 декабря

По данным МОЗ, на утро четверга, 30 декабря, в целом по Украине подтвердили 5 930 новых случаев ковид против 5 454 днем ранее.

За сутки в Украине от коронавируса умерли 278 украинцев, тогда как вчера смертельных случаев болезни было 307. Всего с начала пандемии в стране скончались 95 690 больных COVID-19.

При этом за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 10 369 наших сограждан против 4 789 днем ранее. Продолжают болеть 104 681 украинец.

Напомним, что вчера, 29 декабря, в Одесской области сообщалось о 642 заболевших коронавирусом и 16 умерших от этой болезни жителях региона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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