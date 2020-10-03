Коронавирус в Одесской области 3 октября: плюс три сотни зараженных

На утро субботы, 3 октября, в Одесской области выявили 310 новых случаев коронавируса Covid-19, сообщает областной лабораторный центр.

Таким образом, общее число зараженных Covid-19 достигло 14374 человек.

Всего с начала эпидемии вылечились от коронавирусной болезни 5163 жителя Одесчины. Умерли 219 человек.

Между тем, в Украине отмечен очередной антирекорд: плюс 4661 случай Covid-19 за сутки. Выздоровели 2146 человек. Умерли 92 больных.

В целом в Украине заболели 222 322 человека. Вылечились 98 737 человек. Умерли 4353 человека.

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