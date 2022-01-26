Коронавирус в Одесской области 26 января: заболеваемость растет стремительно

Если вчера сообщалось о 910 новых случаях, то сегодня, на утро 26 января, в Одесском регионе новых случаев уже 1319. Всеукраинская статистика тоже показывает прирост больных за сутки на 25 %.

Коронавирус в Одесской области 26 января

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 25 января, в Одесской области официально выявили 1319 новых случаев заражения коронавирусом против 910 днем ранее.

Умерли от коронавирусной инфекции 6 человек, столько же скончалось и сутками ранее. Всего в области болезнь забрала 5696 жизней.

Число выздоровевших от этой опасной болезни за прошедшие сутки, в сравнении с числом заболевших, несоизмеримо мало. Статистика МОЗ сообщает всего о 26 жителях области, кому удалось преодолеть ковид. Продолжают болеть в Одесской области 14 446 человек.

Коронавирус в Украине 26 января

В целом по Украине на утро 26 января, по информации Минздрава, официально зарегистрировано 24 321 новых случаев заражения COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 19 118 заболевших коронавирусом.

По все стране за прошедший день от последствий коронавируса скончался 141 больной, а сутками ранее сообщалось про 161 смертельный случай. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 99 584 украинцев.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 5 514 человек (сутками ранее 5 863). Продолжают болеть 217 510 украинцев.

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