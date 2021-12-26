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Коронавирус в Одесской области 26 декабря: воскресные цифры радуют

Коронавирус в Одесской области 26 декабря: воскресные цифры радуют

По состоянию на утро воскресения, 26 декабря 2021 года, в Одесской области, в сравнении с предыдущим днем, заметно уменьшилось число заболевших, умерших и выздоровевших от коронавируса. Вызвано это традиционное для выходных снижения показателей не реальным положением дел с болезнью, а тем, что в субботу и и воскресение многие медики отдыхают, а люди реже обращаются к врачам.

Коронавирус в Одесской области 26 декабря

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Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, в Одесской области официально подтвердили 117 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, тогда как днем ранее их было 263.

За прошлый день от коронавирусной болезни в Одесском регионе скончались 2 больных (днем ранее – 9). А всего с начала пандемии ковид забрал жизни 5 512 человек.

В тоже врем сообщается о 242 выздоровевших от этой опасной болезни. И продолжают болеть 9 655 жителей области.

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Коронавирус в Украине 26 декабря

По данным Минздрава, на утро воскресения, 26 декабря, в Украине зарегистрировано 2 810 новых случаев COVID-19, что примеров в два раза меньше, чем днем ранее (5 276).

При этом зарегистрированное число умерших также снизилось: за сутки скончались 138 человек, тогда как днем ранее их было 268. Всего же с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 скончались 94 838 больных.

Справились за сутки с болезнью 4 279 украинцев. Продолжают болеть 122 074 человека.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро субботы, 24 декабря, в Одесской области официально подтвердили 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 9 человек умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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