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Коронавирус в Одесской области 25 декабря: зараженных больше, а умерших – меньше

Коронавирус в Одесской области 25 декабря: зараженных больше, а умерших – меньше

По состоянию на утро субботы, 25 декабря 2021 года, в Одесской области хоть и не намного, но все же выросло число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, а в целом в Украине данным цифра немного снизилась.
При этом случаев смерти от коронавируса в Одесской области меньше, а в целом по стране – больше.

Коронавирус в Одесской области 25 декабря

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Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, в Одесской области официально подтвердили 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией тогда как днем ранее их было 142. Так, в целом на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 238 225 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни в Одесской области скончались 9 больных (днем ранее – 13). А всего с начала пандемии таковых, по данным Минздрава, 5 510 человек.

Между тем, выздоровевших от этой опасной болезни намного больше: так, за минувшие сутки таковых 1 160 человек. Это меньше, чем днем ранее (1 257), но существенно больше, чем зараженных, а это неплохая тенденция. А всего на Одесчине COVID-19 успешно одолели 222 933 человека. Продолжают болеть 9 782 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 25 декабря

По данным Минздрава, на утро субботы, 25 декабря, в Украине зарегистрировано 5 276 новых подтвержденных случаев COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее (6 647). На сегодня в стране официально насчитывается 3 642 314 зараженных COVID-19.

При этом число умерших выросло: за сутки таковых 268 человек, тогда как днем ранее их было 248. А всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 скончались 94 700 больных.

Между тем, выздоровевших от коронавирусной болезни все же больше: за сутки 24 декабря 2021 года таковых официально насчитывается 15 639 человек против 14 874 днем ранее. А всего с начала пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 3 423 933 человека.

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Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро пятницы, 23 декабря, в Одесской области официально подтвердили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией против 174 днем ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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