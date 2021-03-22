Коронавирус 22 марта: в Одесской области более 700 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро понедельника, 22 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 745 новых случаев коронавируса. Это на 85 случаев больше, чем сутками ранее. Всего на сегодня в регионе официально насчитывается 98 249 зараженных COVID-19, сообщает система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, за прошедшие сутки в Одесской области коронавирус забрал две жизни (всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни скончались 1 613 жителей Одесчины), выздоровели 32 человека (всего 81 721), болеют 14 915 человек.

В Украине на утро 22 марта зарегистрировали 7 893 новых случая COVID-19. Общее число зараженных выросло до 1 554 256 зараженных. За сутки умерли от коронавируса 157 украинцев (всего 30 098), выздоровели 2 993 человека (всего таковых 1 260 842 человека).

Как сообщалось ранее, на утро воскресенья, 21 марта, в Одесской области выявили 660 новых случаев COVID-19. Умерли 5 жителей области, выздоровели 138 больных.

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